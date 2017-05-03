Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом заявил 4 мая президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями китайских СМИ, которые участвуют в пресс-туре в Беларусь, сообщили в Администрации главы государства .

В целом же, по его словам, в Европе нет более близкой Китаю страны, чем Беларусь, а «всепогодная» дружба между странами, хоть и длится четверть века, но «корнями уходит в более давнюю историю».

Президент отметил, что страны реализовали десятки инвестпроектов в энергетике и строительстве, совместно создают индустриальный парк, развивают сотрудничество в гуманитарной сфере, в области науки и туризма, поддерживают друг друга в международных организациях. Тем не менее, заявил он, взаимодействие между государствами должно быть более масштабным и динамичным.

Президент отметил, что пресс-тур организован специально накануне саммита инициативы "Один пояс и один путь", которая «является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики».

Примером того, как Китай перекраивает экономическую карту мира, глава государства назвал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". «Мы с ним создаем здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда приходят самые передовые компании планеты», - заявил он.

Александр Лукашенко также рассказал, что в ходе саммита планирует обсудить с председателем КНР в первую очередь темы продвижения двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах. При этом он также отметил важность сотрудничества между регионами двух стран, так как «именно там находятся основные резервы взаимодействия».

Президент Беларуси совершил уже 9 визитов в КНР, последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года . Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как «прорывной». По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко подписали 27 соглашений в различных сферах . За минувший год взаимный товарооборот двух стран превысил 2,5 млрд долларов.