С 12 февраля 2017 года в Республике Беларусь действует безвизовый режим въезда через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран мира. С момента вступления в силу указа № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" правом посещения Беларуси без визы воспользовалось уже более 15 тысяч человек.

В целях информирования иностранных граждан о правилах безвизового въезда на территорию нашей страны Министерство иностранных дел подготовило видеоролик "Безвизовый режим в Беларуси".

Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь.

Видеоматериалы размещены на официальном канале МИД в Youtube, а также в разделе "Видео" на официальном веб-сайте ведомства.