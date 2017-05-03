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МИД: по "безвизу" с февраля в Беларусь приехали 15 тыс. туристов

04.05.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 12 февраля 2017 года в Республике Беларусь действует безвизовый режим въезда через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран мира. С момента вступления в силу указа № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" правом посещения Беларуси без визы воспользовалось уже более 15 тысяч человек.

В целях информирования иностранных граждан о правилах безвизового въезда на территорию нашей страны Министерство иностранных дел подготовило видеоролик "Безвизовый режим в Беларуси".

Информация представлена на английском и русском языках и в максимально доступной форме разъясняет нюансы безвизового въезда в Беларусь.

Видеоматериалы размещены на официальном канале МИД в Youtube, а также в разделе "Видео" на официальном веб-сайте ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси подготовило для иностранных туристов разъяснительный ролик. Смотрите на видео, какие правила нужно соблюдать, чтобы...

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