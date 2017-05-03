Соседи, двигающие по ночам мебель и кидающие на пол гири, соседи, включающие перфоратор утром в воскресенье — проблема планетарного уровня. В Китае придумали технический способ мести соседям — долбилку «Немезида».

Прибор набирает популярность, его копируют: если первые долбилки стоили больше 90 юаней, то сейчас их можно приобрести в главном китайском интернет-магазине « Таобао » и за 42−82 юаня — это всего 12−24 белорусских рублей.







Долбилка-колонка для соседей за стеной.

Долбилка — это такая штука, которая крепится к стене или потолку (для этого к ней прилагается телескопическая палка), и монотонно долбит. В любое время. Даже когда вас нет дома — ее можно контролировать с телефона, а еще аппарат снабжен таймером.

Русский блогер Варламов перевел отклики счастливых китайцев-обладателей долбилки.

«Купить эту штуковину можно только от безысходности. У меня соседи вообще не затыкаются! Если ребенок не орет, родители орут друг на друга. Я больше года терпел, хотя ходил на „Таобао“ и присматривался к долбилке! Но тут они меня выбесили окончательно: устроили скандал после 12 ночи! Ну куда такое годится? Купил! Конечно, поначалу меня терзали муки совести, но потом я привык! Они, сволочи, оборзели, а я что, не могу в стенку постучать? Сначала начал стучать понемножку, но потом вошёл во вкус! Скандалы прекратились. Думаю, эти люди стали добрее друг к другу!»

«Купил долбилку, вещь что надо, но почему максимальное время долбления — 12 часов? Хочу долбить 24 на 7!»

«Купил. Включил. Не знаю, будет ли результат, и что они там сверху сейчас слышат, но мне на душе уже стало хорошо!»

«Купил, стесняюсь включать. Со мной что-то не так?»

Некоторые россияне тоже опробовали долбилку, заказав через сайты посредников. Пишут, что обошлась в 2000 российских рублей, пришла колонка-долбилка без палки, но — не жалко.

«Почитала, что если делать анкер, то звук вдобавок может передаваться по нему сильнее! Это меня очень воодушевило! Как только придет колонка, возьму самый большой анкер с самым большим сверлом! Уже от одной этой мысли легчает! И никакие психологи не нужны, а всего лишь анкер сверло и колонка!»

«Пара сверху каждую ночь или дерется или слушают на всю шансон. Три раза к ним ходила. В третий раз послали меня грубо и матерно. Поставила на ночь долбилку, уехала ночевать к маме. И так три ночи подряд. Похоже, они устали. Сегодня я впервые за месяц засыпала в своей квартире в полной тишине».





В Минске долбилки, к радости шумных соседей, не продаются.