



Первый летный экземпляр российского пассажирского самолета МС-21 покинул сборочный цех и переведен в испытательное подразделение.

Машину готовят к первому испытательному полету, дату которого пока не называют, пишет РБК .

«Сейчас самолет готовится к первому полету, но когда этот полет состоится, пока не известно», - рассказал РБК сотрудник пресс-службы корпорации «Иркут». Предполагается, что МС-21 станет конкурентом Airbus A320 и Boeing-737.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли, первый испытательный полет планируется провести в режиме секретности, без освещения со стороны СМИ. Публично готовый лайнер презентуют уже после этого, дата презентации, как и дата первого полета, пока не известна. Серийное производства МС-21 начнется только после завершения летных испытаний и сертификации в Росавиации.

По данным издания, летные образцы должны поступить «Аэрофлоту» в конце 2018 - начале 2019 года. Для авиакомпании уже заказаны 50 единиц МС-21. «Иркут» и «Аэрофлот», по данным издания, уже ведут переговоры о техническом облике МС-21. «Проходят встречи со специалистами авиакомпании, отвечающими за качество обслуживания, пилотами, бортпроводниками, техниками. Также обсуждаются условия послепродажного обслуживания», - добавил собеседник газеты из корпорации «Иркут».

По данным, опубликованным на сайте корпорации «Иркут», на поставку 175 самолетов МС-21 уже подписаны твердые контракты, при этом портфель «мягких» заказов превышает сто самолетов.