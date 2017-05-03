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В Каменецком районе рабочий попал под культиватор
4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе во время сельхозработ погиб рабочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.Несчастный случай произошел 3 мая на поле вблизи деревни Сосны. Житель Бреста 1979 года рождения был смертельно травмирован работающим культиватором-гребнеобразователем. Мужчина трудился на частном предприятии.По факту смерти рабочего проводится проверка.-0-
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Несчастный случай произошел 3 мая на поле вблизи деревни Сосны. Житель Бреста 1979 года рождения был смертельно травмирован работающим...
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