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В Каменецком районе рабочий попал под культиватор

04.05.2017 12:57 — Разное | БелТА  
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4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе во время сельхозработ погиб рабочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.Несчастный случай произошел 3 мая на поле вблизи деревни Сосны. Житель Бреста 1979 года рождения был смертельно травмирован работающим культиватором-гребнеобразователем. Мужчина трудился на частном предприятии.По факту смерти рабочего проводится проверка.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 3 мая на поле вблизи деревни Сосны. Житель Бреста 1979 года рождения был смертельно травмирован работающим...

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