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Ассоциация белорусских банков рассказала, как избежать скрытых платежей по кредитам
Банки должны сообщать клиентам полную и достоверную информацию по кредитам, а также о дополнительных услугах, которые они предлагают физлицам вместе с заемными деньгами. С такими рекомендациями
— Сейчас белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Нацбанка, изложенными в письме «Об осуществлении розничных операций», — рассказывают в ассоциации белорусских банков. — Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов
В ассоциации отмечают, что Нацбанк на протяжении последних лет принял «жесткие меры, направленные на повышение качества предоставляемых банками услуг, в том числе обеспечения полной прозрачности розничного кредитования».
— В частности, банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам «пакеты услуг» либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту, — отмечают в ассоциации банков, — поясняют в ассоциации. — В то же время традиционные банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору.
В ассоциации напоминают, что банки при выдаче кредитов также обязаны:
— При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физическим лицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита, — поясняют в ассоциации. При этом специалисты добавляют, что банки не вправе навязывать страховые и иные услуги при заключении кредитных договоров.
В ассоциации рекомендуют белорусам внимательно читать кредитные договоры перед их подписанием, задать интересующие вопросы работникам банка и найти их подтверждение в документах, а также ознакомиться с той информацией, на которую содержится ссылка в договоре (например, если она расположена на сайте банка или информационном стенде).
— Однако следует понимать, что Нацбанк и другие государственные органы, а также ассоциация белорусских банков в соответствии с действующим законодательством Беларуси не наделены полномочиями по вмешательству в договорные отношения между банками и их клиентами и трактовке условий кредитных договоров. Трактовать условия договоров вправе только стороны договора. В случае, если стороны не приходят к общему мнению относительно условий договора, только суд осуществляет их толкование и только суд может признать договор недействительным, обязать сторону к исполнению обязательств и призвать к ответственности, в том числе обязать компенсировать убытки и моральный вред.
Если возникают проблемные вопросы по кредитам, белорусам советуют в первую очередь обращаться в банки-кредитодатели, которые обычно «стараются в каждом конкретном случае индивидуально подойти к клиенту при разрешении возможных разногласий».
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Банки должны сообщать клиентам полную и достоверную информацию по кредитам, а также о дополнительных услугах, которые они предлагают физлицам вместе с заемными...
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