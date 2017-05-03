Банки должны сообщать клиентам полную и достоверную информацию по кредитам, а также о дополнительных услугах, которые они предлагают физлицам вместе с заемными деньгами. С такими рекомендациями выступила Ассоциация белорусских банков. При этом для объективного и оперативного решения споров между банками и их клиентами при ассоциации действует Третейский суд, сейчас прорабатывается вопрос о создании в Беларуси финансового омбудсмена.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сейчас белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Нацбанка, изложенными в письме «Об осуществлении розничных операций», — рассказывают в ассоциации белорусских банков. — Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов увязывали предоставление кредитов с оформлением клиентами так называемых «пакетов услуг», стоимость обслуживания которых была сопоставима со стоимостью обслуживания объявленной процентной ставки по кредиту.

В ассоциации отмечают, что Нацбанк на протяжении последних лет принял «жесткие меры, направленные на повышение качества предоставляемых банками услуг, в том числе обеспечения полной прозрачности розничного кредитования».

— В частности, банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам «пакеты услуг» либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту, — отмечают в ассоциации банков, — поясняют в ассоциации. — В то же время традиционные банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору.

В ассоциации напоминают, что банки при выдаче кредитов также обязаны:

использовать при оформлении договоров шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов;

предоставлять для ознакомления физлицам проекты кредитных договоров, и при необходимости — других договоров, если их заключение осуществляется вместе с заключением кредитного договора;

не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения просроченной задолженности по кредитным и иным договорам информировать физлиц о ее возникновении, а также об ответственности и возможных рисках, связанных с невыполнением ими обязательств по соответствующим договорам;

в случае принятия физлицом решения о страховании, связанном с кредитованием, предоставлять ему право выбора страховых продуктов как минимум трех страховых организаций;

включать в кредитные договоры все существенные условия, определенные законодательством, а также иные условия, влияющие на размер процентов за пользование кредитом.

— При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физическим лицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита, — поясняют в ассоциации. При этом специалисты добавляют, что банки не вправе навязывать страховые и иные услуги при заключении кредитных договоров.

В ассоциации рекомендуют белорусам внимательно читать кредитные договоры перед их подписанием, задать интересующие вопросы работникам банка и найти их подтверждение в документах, а также ознакомиться с той информацией, на которую содержится ссылка в договоре (например, если она расположена на сайте банка или информационном стенде).

— Однако следует понимать, что Нацбанк и другие государственные органы, а также ассоциация белорусских банков в соответствии с действующим законодательством Беларуси не наделены полномочиями по вмешательству в договорные отношения между банками и их клиентами и трактовке условий кредитных договоров. Трактовать условия договоров вправе только стороны договора. В случае, если стороны не приходят к общему мнению относительно условий договора, только суд осуществляет их толкование и только суд может признать договор недействительным, обязать сторону к исполнению обязательств и призвать к ответственности, в том числе обязать компенсировать убытки и моральный вред.

Если возникают проблемные вопросы по кредитам, белорусам советуют в первую очередь обращаться в банки-кредитодатели, которые обычно «стараются в каждом конкретном случае индивидуально подойти к клиенту при разрешении возможных разногласий».

В прошлом году произошло значительное снижение количества претензий розничных клиентов к банкам. По данным Нацбанка, в 2016 году количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, снизилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом — с 1361 до 754. При этом количество обращений по вопросам кредитования населения уменьшилось с 801 до 563.