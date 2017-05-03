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Суд в Гродно приговорил хакера-подростка из Столина к 3 годам тюрьмы с отсрочкой
4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетнего хакера из Столина в Гродно суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с отсрочкой исполнения наказания на 3 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко. Суд над юным киберпреступником состоялся сегодня в суде Ленинского района Гродно. Шестнадцатилетний подросток украл Br150 млн (неденоминированных) через социальную сеть "ВКонтакте". Он взламывал пользовательские аккаунты, блокировал к ним доступ, менял пароли. Затем, представляясь истинным владельцем профиля, выманивал у знакомых номера их банковских карточек, объясняя это тем, что якобы не может использовать свою по причине блокировки. У доверившихся людей снимал средства с карт, совершая интернет-покупки или переводя деньги на свои счета. Этим он промышлял с сентября 2015-го по январь 2016 года. Приговором суда подросток признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности (ч.2 ст.349 УК Беларуси); в умышленном блокировании компьютерной информации (компьютерном саботаже) - ч.1 ст.351 УК; в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации в крупном размере (ч.3 ст.212 УК). Также он признан виновным в покушении на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации (ч.1 ст.14 и ч.2 ст.212 УК).Наказание хакеру назначено по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа, без конфискации имущества, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В соответствии с ч.1, ч.2 ст.77 УК Беларуси применена отсрочка исполнения наказания сроком на 3 года.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-
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Суд над юным киберпреступником состоялся сегодня в суде Ленинского района Гродно. Шестнадцатилетний подросток украл Br150 млн (неденоминированных) через социальную...
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