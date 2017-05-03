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Гомельская таможня пресекла попытки поставки в Россию контрафактной пищевой продукции на Br220 тыс.
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня пресекла попытки незаконной поставки в Россию пищевой продукции на Br220 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета. При проведении специальных мероприятий таможенники приостановили движение грузовых транспортных средств, следовавших в направлении белорусско-российской границы. В полуприцепах автомобилей находились товары "концентрат белково-жировой" и "продукт белково-жировой". В соответствии с товаросопроводительными документами, представленными водителями транспортных средств, производителями и отправителями данных продуктов питания являлись белорусские индивидуальные предприниматели, получателями - предприятия России. Однако при проверке выяснилось, что товары в Беларуси не производились и не отгружались.Незаконно перемещаемые 40 т продуктов питания стоимостью свыше Br220 тыс. изъяты.Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.-0-
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При проведении специальных мероприятий таможенники приостановили движение грузовых транспортных средств, следовавших в направлении белорусско-российской...
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