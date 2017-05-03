Чемпион Индии по футболу «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования, сообщает Bleacher Report .



Фото: twitter.com/AizawlFC

Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира — чемпионат и суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.

— Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии. Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии. Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у штаб-квартиры ФИФА или Конфедерации футбола Азии, у офиса суперлиги Индии. Готовы к проведению голодовки до полного истощения и смерти, — говорится в заявлении команды.