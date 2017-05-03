﻿ Чемпион Индии по футболу пригрозил голодовкой "до истощения и смерти". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион Индии по футболу пригрозил голодовкой "до истощения и смерти"

04.05.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпион Индии по футболу «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования, сообщает Bleacher Report.


Фото: twitter.com/AizawlFC

Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира — чемпионат и суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.

— Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии. Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии. Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у штаб-квартиры ФИФА или Конфедерации футбола Азии, у офиса суперлиги Индии. Готовы к проведению голодовки до полного истощения и смерти, — говорится в заявлении команды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион Индии по футболу "Аиджал" пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненский подросток украл через социальную сеть "ВКонтакте" 15 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика