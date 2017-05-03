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Гродненский подросток украл через социальную сеть "ВКонтакте" 15 тысяч рублей

04.05.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
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В Гродно в суде Ленинского района рассмотрено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Столина, который обвинялся в том, что за несколько месяцев украл через социальную сеть «Вконтакте» около 150 млн неденоминированных белорусских рублей.


Парень признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, а также в компьютерном саботаже и в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации и покушении на это преступление.

— Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа, без конфискации имущества, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В соответствии с ч.1, ч.2 ст. 77 УК Республики Беларусь применена отсрочка исполнения наказания сроком на 3 года, — сообщил начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Гродненского областного суда Павел Варейко.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Напомним, парень покупал на специальных сайтах пароли от взломанных аккаунтов в социальных сетях. Введя логин и пароль, Евгений рассылал от чужого имени просьбы «помочь с деньгами». По делу проходит около 200 пострадавших.

 
Теги: Гродно
 
 
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Парень признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности, а также в компьютерном саботаже и...

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