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Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в Каменецком районе
4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 37-летнего рабочего, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.Несчастный случай произошел 3 мая. Мужчина помогал поднимать маркеры на устройстве для нарезки борозд, в которые в последующем сеется морковь. В нарушение техники безопасности он находился на культиваторе-гребнеобразователе, присоединенном к трактору. По предварительным данным, рабочий не удержал равновесие и упал на измельчающие фрезы. От полученных травм он скончался на месте.В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы, изучается служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно сведениям с предприятия, мужчина в тот день первый раз вышел на работу и без проведения инструктажа был направлен в помощь механизатору.По результатам разбирательства будет дана правовая оценка о наличии либо отсутствии в чьих-либо действиях состава преступления.-0-
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Несчастный случай произошел 3 мая. Мужчина помогал поднимать маркеры на устройстве для нарезки борозд, в которые в последующем сеется морковь. В нарушение техники...
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