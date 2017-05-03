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Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в Каменецком районе

04.05.2017 13:51 — Разное | БелТА  
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4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 37-летнего рабочего, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.Несчастный случай произошел 3 мая. Мужчина помогал поднимать маркеры на устройстве для нарезки борозд, в которые в последующем сеется морковь. В нарушение техники безопасности он находился на культиваторе-гребнеобразователе, присоединенном к трактору. По предварительным данным, рабочий не удержал равновесие и упал на измельчающие фрезы. От полученных травм он скончался на месте.В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы, изучается служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно сведениям с предприятия, мужчина в тот день первый раз вышел на работу и без проведения инструктажа был направлен в помощь механизатору.По результатам разбирательства будет дана правовая оценка о наличии либо отсутствии в чьих-либо действиях состава преступления.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 3 мая. Мужчина помогал поднимать маркеры на устройстве для нарезки борозд, в которые в последующем сеется морковь. В нарушение техники...

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