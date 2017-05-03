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Зеленка: такая разная, такая опасная

04.05.2017 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зеленка не уходит из новостей: такого интереса к ней не было, наверное, даже когда ее изобрели в середине XIX века. Сейчас неизвестные могут зеленку плеснуть в лицо блогерам, а Россельхознадзор — вылить ее на незаконно ввезенную партию мяса.

Зеленка: такая разная, такая опасная
© Sputnik Наталья Селиверстова
Россельхознадзор: окрашенное зеленкой мясо Беларусь должна уничтожить

Об этом недавно заявило управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям — там активизировали практику окрашивания зеленкой контрабандного мяса из Беларуси.

У соседей зеленка — способ борьбы не только с контрабандой, но и с блогерами.

Для советского же человека зеленка — символ победы над легкой хворью и недугом. Но зеленкой не только лечили порезы — во время сталинских репрессий ею выводили цифры арестантского номера на теле расстрелянных.

Какой бы безобидной ни казалась зеленка, для белой крысы доза 0,05 г/кг смертельна. А вот в промышленности она полезна — бриллиантовым зеленым окрашивают хлопок, шелк и другие материалы.

Пройдите тест Sputnik и узнайте зеленку с новой стороны.

 
Теги: Новости
 
 
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