



В международном автодорожном пункте пропуска Козловичи (Кукурыки) при оформлении на въезд в Беларусь автопоезда MAN сербской регистрации брестскими пограничниками совместно с сотрудниками таможни был обнаружен нелегал.

Во время досмотра транспортного средства правоохранители услышали внутри прицепа, в котором по документам перевозилась мебель, мужской голос. Его обладателем оказался гражданин Афганистана 1994 г.р., который был немало удивлен, увидев белорусских пограничников.

Как установлено в ходе разбирательства, задержанный намеревался нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах Европейского союза. С этой целью при помощи земляка, проживающего в Сербии, мужчина проник во время загрузки в полуприцеп большегруза. Со слов пособника, за "услуги" которого афганец заплатил 1500 долларов, автомобиль направлялся в Италию. На самом же деле конечной точкой маршрута автопоезда являлся Казахстан.

В настоящее время иностранный гражданин оформлен по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы) и ч. 1 ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь и ожидает депортации с запретом въезда сроком на несколько лет в ИВС Брестской пограничной группы.