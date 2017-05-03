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Россиянин незаконно получил таможенную льготу при ввозе фуры в Беларусь из-за границы
4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России зарегистрировал фирму в Жабинковском районе с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Брестской области Валерий Велесницкий.В феврале 2013 года 46-летний уроженец Архангельской области зарегистрировал в Жабинке общество с ограниченной ответственностью в сфере грузоперевозок. При этом осуществление уставной деятельности ООО в планы мужчины не входило. Пользуясь предоставленной декретом №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности" льготой, он ввез на территорию Беларуси из-за границы грузовой автомобиль "Вольво FM440". Затем, в нарушение требований и условий, предусмотренных декретом, транспортное средство было вывезено на территорию Российской Федерации. В результате лжепредприниматель незаконно получил льготу по уплате таможенной пошлины, причинив ущерб государству в особо крупном размере - на сумму Br47,2 тыс.Жабинковский районный отдел Следственного комитета по материалам Пинского МО УДФР КГК Брестской области возбудил 3 мая в отношении соучредителя ООО уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права заниматься определенной деятельностью.-0-
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В феврале 2013 года 46-летний уроженец Архангельской области зарегистрировал в Жабинке общество с ограниченной ответственностью в сфере грузоперевозок. При этом...
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