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В Борисове горело здание СТО

04.05.2017 14:08 — Разное | БелТА  
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В Борисове горело здание СТО
Фото МЧС
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове горело здание станции технического обслуживания. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.Спасателям 3 мая в 23.33 поступило сообщение о загорании здания в Борисове. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горел один из боксов одноэтажной кирпичной постройки станции технического обслуживания: автомойка и бокс, где расположены кабинеты приема граждан и регистрации автомобилей.Огонь локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара изнутри выгорели офисные помещения в кирпичном боксе, автомойка, уничтожена кровля. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горел один из боксов одноэтажной кирпичной постройки станции технического обслуживания:...

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