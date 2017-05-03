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Зампред Молодечненского райисполкома подозревается в злоупотреблениях властью
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Молодечненского райисполкома подозревается в злоупотреблениях властью. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Проверку провели сотрудники УВД Миноблисполкома и Молодечненского РОВД. Установлено, что по решению должностного лица весной и летом минувшего года сельхозпредприятия Молодечненского района были сориентированы на закупку импортных минеральных кормовых добавок, в реализации которых была заинтересована определенная коммерческая структура."Из собранных сведений следует, что незаконное решение руководитель принимал в интересах нужной коммерческой структуры по просьбе своего знакомого. Впрочем, сам этот знакомый уже не единожды попадал в поле зрения борцов с экономическими преступлениями. Речь идет о бывшем директоре филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго", которого подозревают в ряде экономических преступлений, в том числе связанных с сомнительным взаимодействием с коммерческой организацией, возглавляемой его сыном. В ходе кропотливой работы правоохранителей в данном направлении и появились дополнительные претензии, связанные с деятельностью коммерческой организации сына. Именно интересы этой структуры продвигались решением, принятым зампредом исполкома", - отметили в УВД.Фирма поставила в район крупную партию импортных минеральных кормовых добавок. И для успешной реализации этой партии среди сельхозпредприятий необходимо было соответствующее указание местной власти, оно поступило в виде разнарядки. После ее получения сельхозпредприятия района стали приобретать минеральные добавки в необходимых объемах.Был проигнорирован положенный для таких случаев техрегламент проведения процедуры закупок, а также не проведена необходимая сертификация. По имеющимся у правоохранителей сведениям, цены закупаемого импортного товара были не только необоснованно завышены, но и существенно превышали ценовую категорию аналогичных добавок отечественного производства. В целом сельхозорганизации района потратили на закупку этих кормовых добавок средства на общую сумму более Br1 млрд (неденоминированных). Конкретный ущерб от данных сделок будет устанавливаться в ходе предстоящего расследования.Следственный комитет в отношении должностного лица возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК РБ.-0-
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Следственный комитет в отношении должностного лица возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или...
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