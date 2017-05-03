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Переход в минском метро между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрыт
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход в метрополитене между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрыт. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА."Пешеходный переход между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрывается в связи со смертью пассажира, 80-летнего минчанина. Предполагается работа группы сотрудников правоохранительных органов. Просим пассажиров пользоваться переходом через общий вестибюль станций", - говорится в сообщении.-0-
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"Пешеходный переход между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрывается в связи со смертью пассажира, 80-летнего минчанина. Предполагается работа группы...
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