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Переход в минском метро между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрыт

04.05.2017 14:00 — Разное | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход в метрополитене между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрыт. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГП "Минский метрополитен", сообщает БЕЛТА."Пешеходный переход между "Купаловской" и "Октябрьской" временно перекрывается в связи со смертью пассажира, 80-летнего минчанина. Предполагается работа группы сотрудников правоохранительных органов. Просим пассажиров пользоваться переходом через общий вестибюль станций", - говорится в сообщении.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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