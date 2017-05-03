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Трое уроженцев Орши обвиняются в серии краж из гаражей
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Трое уроженцев Орши обвиняются в совершении более десятка хищений на территории Витебской области в течение 2,5 месяца, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.Управлением окончено расследование уголовного дела в отношении двух 39-летних жителей Орши и 35-летнего жителя Борисова, которые с октября по 15 декабря 2016 года совершили 12 хищений из подвала и гаражей на территории Лиозненского, Дубровенского, Оршанского и Сенненского районов. Установлено, что борисовчанин приезжал на автомобиле Mercedes-Benz 220D к родителям в Оршу, и во время таких поездок по предложению друга детства компания договорилась о совершении краж из гаражей в различных районах области, чтобы их было труднее разоблачить. В половине хищений принимал участие второй оршанец. В гаражи мужчины проникали в ночное время, подбирая ключи к навесным замкам, и похищали топливо, горные велосипеды, надувные лодки, спиннинги, электроинструменты. Общая сумма похищенного имущества составила более Br5,4 тыс.В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. Только один из них в ходе следствия дал признательные показания. Следователи собрали доказательства причастности к совершению противоправных действий всех троих участников группы и предъявили обвинение жителю Орши и жителю Борисова по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, группой лиц, в крупном размере). Второму жителю Орши предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, группой лиц). К ранее неоднократно судимым жителям Орши применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Житель Борисова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Для возмещения потерпевшим ущерба следователи наложили арест на автомобиль обвиняемого. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. -0-
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Установлено, что борисовчанин приезжал на автомобиле Mercedes-Benz 220D к родителям в Оршу, и во время таких поездок по предложению друга детства компания договорилась о...
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