Минские магазины и торговые центры устроят к 9 Мая выставки-продажи и распродажи по сниженным ценам, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. На некоторые товары скидка будет доходить до 25%.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В ЦУМ 9 мая предоставят скидку 20% на весь товар трикотажных изделий компаний «Свитанок», «Купалинка»; 25% — на весь товар компании «Алеся»; 20% — на детские льняные пледы «Оршанского льнокомбината». С 1 по 9 мая в «ЦУМ» будут продавать со скидкой в 17% весь товар компании «Элод». Кроме того, в течение месяца предусмотрены скидки на другие товары.

В ГУМ с 5 по 7 мая по дисконтной карте можно будет купить непродовольственные товары с скидкой в 22%, а продовольственные — со скидкой в 7% (при покупке на сумму больше 15 рублей).

В универмаге «Беларусь» 9 мая ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам будут предлагать скидку в 25% на все непродовольственные товары и вручать дисконтную карту универмага в подарок. Кроме того, можно будет бесплатно получить некоторые услуги: подгонка швейных изделий, оверлочивание ковровых изделий, доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров.

В магазине «Блискавица» с 5 по 10 мая для ветеранов ВОВ предусмотрена скидка 15% на все непродовольственные товары, а также запланирована расширенная продажа эмалированной посуды компании «ТВК» со скидкой 20%. При этом 5 и 9 мая скидку в 15% смогут получить все покупатели на все непродовольственные товары. С 1 по 15 мая запланированы совместные мероприятия с предприятиями промышленности ООО «МедеяСтиль», ОАО «Красный Октябрь», ПУП «Сан Марко», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», ЗАО «Калинка» и другими компаниями с предоставлением скидок до 25%.

В «Кирмаш» с 1 по 9 мая для ветеранов ВОВ будет действовать скидка в 15% на все непродовольственные товары

В фирменной торговой сети также проведут акции с предоставлением скидок: ОАО «Амкодор-Белвар» — 7 мая скидка 7% на весь ассортимент товаров; ОАО «Луч» — снижение торговой надбавки до 15% на весенне-летний ассортимент женской, мужской и детской обуви; ОАО «Полесье» — с 1 по 10 мая скидка 15% на трикотажные изделия и 10% на пряжу; ОАО «Минский механический завод им. С.И.Вавилова УКХ «БелОМО» — с 7 по 11 мая предоставляется скидка 10% на все товары холдинга; ОАО «Витебские ковры» — с 1 по 10 мая скидка до 20% на ковровые изделия.

Компании «Калинка», «Минский механический завод им. С.И.Вавилова УКХ «БелОМО» также будут снижать цены к 9 Мая и вручать подарки в своих фирменных магазинах.