Российское издание «Известия» сообщило о том, что Беларусь закупила годовой объем турецких помидоров, ввоз которых в РФ запрещен.

Россельхознадзор обнаружил, что Беларусь в марте приобрела рекордное количество томатов турецкого производства. Российская сторона полагает, что Беларусь будет пытаться реэкспортировать санкционный товар.

По данным Института статистики Турции (Туркстат), сумма закупок Беларусью томатов составила 17,7 млн долларов. Кстати, в 2015 году белорусская сторона импортировала помидоров на 7,9 млн долларов.

«Известия» цитирует президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева, который считает, что рекордные закупки дешевых турецких помидоров Беларусью приведут к росту контрабанды в Россию.

«Сейчас сезон помидоров в Турции, в этот период поставляется самое большое количество томатов, причем грунтовых. Цены на них низкие, кроме того, в этом году в Турции существенный рост урожая. Очевидно, турецкие производители рассчитывали, что российский рынок откроется на фоне налаживания отношений между странами. Когда этого не произошло, профицит томатов повлиял на снижение цены. Беларусь скупила помидоры, по всей видимости, по низкой цене, соответственно эти закупки отразятся на росте незаконных поставок помидоров в Россию. С учетом низкой цены на турецкие помидоры привлекательность для белорусских контрабандистов очевидна. Причем риски минимальны, ведь такой бизнес покрывается на государственном уровне в Беларуси», - полагает эксперт.