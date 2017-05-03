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В Кобринском районе Audi вылетела в кювет и опрокинулась: пострадал пассажир

04.05.2017 14:15 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 4 мая, около 09.15, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


— По предварительной информации, 27-летний водитель Audi ехал по трассе Н632 Дрогичин — Радостово — Дивин со стороны деревни Повить. При проезде моста над мелиоративным каналом он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сказали в ГАИ.


В аварии пострадал 26-летний пассажир Audi. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства аварии.

 
 
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