Авария произошла 4 мая, около 09.15, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 27-летний водитель Audi ехал по трассе Н632 Дрогичин — Радостово — Дивин со стороны деревни Повить. При проезде моста над мелиоративным каналом он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сказали в ГАИ.





В аварии пострадал 26-летний пассажир Audi. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства аварии.