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Рома Зверь отсудил у кинокомпаний миллион рублей за "Южную ночь"
Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с компаний «Централ Партнершип» и «Лунапарк» в пользу музыканта Романа Билыка (известен как Рома Зверь) за незаконное использование его песни «Южная ночь». Об этом сообщает
Претензии Билыка были удовлетворены частично — музыкант требовал за появление композиции в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского 1,5 миллиона, пишет
Иск лидера группы «Звери» рассматривался повторно — в марте суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление о взыскании денег с компаний и направил дело на новое слушание.
Судебная тяжба между Билыком и киностудиями длилась с декабря 2015 года. Музыкант утверждал, что в рекламе «Выпускного» песня появилась без его разрешения. В ноябре 2016-го суд частично удовлетворил иск певца к ответчикам.
Напомним, группа «Звери» с акустическим концертом
Рома Зверь исполнит песни из популярных альбомов: «Голод», «Районы-кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и другие.
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Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с компаний "Централ Партнершип" и "Лунапарк" в пользу музыканта Романа Билыка.
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