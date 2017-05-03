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Рома Зверь отсудил у кинокомпаний миллион рублей за "Южную ночь"

04.05.2017 14:44 — Разное | Tut.by  
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Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с компаний «Централ Партнершип» и «Лунапарк» в пользу музыканта Романа Билыка (известен как Рома Зверь) за незаконное использование его песни «Южная ночь». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 мая.


Фото: Елизавета Добрицкая, TUT.BY

Претензии Билыка были удовлетворены частично — музыкант требовал за появление композиции в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского 1,5 миллиона, пишет Lenta.ru.

Иск лидера группы «Звери» рассматривался повторно — в марте суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление о взыскании денег с компаний и направил дело на новое слушание.

Судебная тяжба между Билыком и киностудиями длилась с декабря 2015 года. Музыкант утверждал, что в рекламе «Выпускного» песня появилась без его разрешения. В ноябре 2016-го суд частично удовлетворил иск певца к ответчикам.

Напомним, группа «Звери» с акустическим концертом выступит в Минске. Фишка новой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа 1 июня в «Прайм Холл».

Рома Зверь исполнит песни из популярных альбомов: «Голод», «Районы-кварталы», «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и другие.

1 июня, Prime Hall, начало в 20.00.

Стоимость билетов от 55 руб.

Инфолиния: +375 29 851 77 06, +375 44 551 77 06.

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Теги: Минск
 
 
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Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с компаний "Централ Партнершип" и "Лунапарк" в пользу музыканта Романа Билыка.

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