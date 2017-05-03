



Совет министров предоставит в 2017 году Белагропромбанку гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым ЗАО "Амкодор-Шклов".

Согласно постановлению Совмина от 2 мая №324 , ОАО "Белагропромбанк" будет предоставлена в 2017 году гарантия в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым этим банком закрытому акционерному обществу "Амкодор-Шклов" для финансирования завершения строительства объекта "Предприятие по производству молока на 750 коров с выращиванием ремонтного молодняка на 800 ското-мест в деревне Слижи ОАО "Новое Юбилейное" Шкловского района" в 14,07 млн рублей с взиманием процентов за пользование кредитом в размере 3% годовых в течение периода пользования кредитом со сроком погашения до 1 апреля 2029 года.

Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита, сообщила пресс-служба Совмина.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.