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Правительство предоставит гарантии по кредиту для "Амкодор-Шклов"
04.05.2017 14:27 — Разное | Ежедневник
Совет министров предоставит в 2017 году Белагропромбанку гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым ЗАО "Амкодор-Шклов".
Согласно
Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита, сообщила пресс-служба Совмина.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Совет министров предоставит в 2017 году Белагропромбанку гарантию в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым ЗАО...
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