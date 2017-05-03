﻿ Международная федерация баскетбола разрешила играть в хиджабах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международная федерация баскетбола разрешила играть в хиджабах

04.05.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах. Об этом сообщает BBC Sport.

— Было принято решение изменить регламент, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, но это не соответствовало прежним правилам, — отмечается в заявлении организации.

Новые правила официально вступят в силу 1 октября этого года. Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.

В марте 2014-го разрешение на выступление в покрывающем волосы платке дала Международная федерация футбола (ФИФА). В сентябре того же года женская сборная Катара по баскетболу отказалась участвовать в Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджабов на площадке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рома Зверь отсудил у кинокомпаний миллион рублей за "Южную ночь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика