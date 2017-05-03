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Лукашенко рассчитывает получить от "Великого камня" приток валюты в размере 50 миллиардов долларов

04.05.2017 14:51 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассчитывает получить от "Великого камня" приток <a href="http://www.21.by/currency.html" class="tag-link">валюты</a> в размере 50 миллиардов долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что только от экспорта продукции белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" принесет стране около 50 млрд долларов.

Как заявил глава государства во время пресс-конференции с китайскими журналистами, Китай при реализации инициативы "Шелковый путь" не намерен навязывать свои интересы или заниматься торговой экспансией государств. "Китай идет - и в этом особенность, никогда в мире такого не было - как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет Шелковый путь", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что представители китайских СМИ во время пресс-тура в Беларусь уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ведь неслучайно Си Цзиньпин назвал его жемчужиной этого масштабного проекта. "Великий камень" и является примером того, как Китай перекраивает экономическую карту мира. Он приходит, в частности, в Беларусь, мы с ним создаем здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда приходят самые передовые компании планеты, прежде всего Китайской Народной Республики, - отметил Александр Лукашенко. - Когда просчитывались результаты "Великого камня", мы полагали, что Беларусь только от экспорта продукции из этого парка получит приток валюты порядка 50 млрд долларов".

"Мы ждем от наших отношений еще больше результативности. Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк "Великий Камень" предприятия с самыми передовыми технологиями - завтрашнего, а может и послезавтрашнего дня", - отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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