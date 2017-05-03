"Досмотр с пристрастием" белорусской хоккейной сборной в Париже, прогнозы президентских выборов во Франции и анализ протестных выступлений в Беларуси — в студии радио Sputnik Беларусь первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и политик, экономист Ярослав Романчук обсуждают актуальные политические события.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обсудим: обыски в Париже, президентские выборы и акции протеста Смотрите онлайн-трансляцию из студии радио Sputnik Беларусь.