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Обсудим: обыски в Париже, президентские выборы и акции протеста
04.05.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
"Досмотр с пристрастием" белорусской хоккейной сборной в Париже, прогнозы президентских выборов во Франции и анализ протестных выступлений в Беларуси — в студии радио Sputnik Беларусь первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и политик, экономист Ярослав Романчук обсуждают актуальные политические события.
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