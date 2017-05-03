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25 зон для селфи и полсотни экспонатов: в ТРЦ Galleria Минск открылся первый музей мороженого

04.05.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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Открытие первого в Беларуси музея мороженого «Белы Полюс» прошло 4 мая в Минске. В течение трех месяцев в музее, который находится на территории ТРЦ Galleria Minsk, будут представлены более полусотни экспонатов.


Фото предоставлено организаторами

На площади, равной четырем теннисным кортам, расположились 23 интерактивных аттракциона.


Фото: Всеволод Зарубин, TUT.BY

Внимание! В материале представлены фото 360. С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат — значит, фотография полностью загрузилась. Пробуйте, ждем ваших отзывов!

Здесь можно побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть на самое большое мороженое в стране, оказаться на фабрике, где делают мороженое, и, конечно, пробовать.


Музей мороженого открылся одновременно с запуском нового одноименного сорта мороженого «Белы Полюс».


360 фото: Всеволод Зарубин, TUT.BY

В музее можно будет не только продегустировать новое мороженое, но и увидеть процесс его создания с помощью одной из инсталляций.


360 фото: Всеволод Зарубин, TUT.BY

Узнать все о внутренней кухне производства лакомства помогут кураторы и создатели музея.


360 фото: Всеволод Зарубин, TUT.BY

Внимание! В материале представлены фото 360. С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат — значит, фотография полностью загрузилась. Пробуйте, ждем ваших отзывов!


360 фото: Всеволод Зарубин, TUT.BY

Музей «Белы Полюс» — это интерактивное пространство. Поэтому трогать аттракционы руками, исследовать, делать селфи и даже забираться верхом на экспонаты можно.






















Где: ТРЦ Galleria Minsk, 6-й этаж, музей мороженого «Белы Полюс».

Когда: с 4 мая.

Стоимость входа 5 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие первого в Беларуси музея мороженого "Белы Полюс" прошло 4 мая в Минске.

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