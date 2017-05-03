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25 зон для селфи и полсотни экспонатов: в ТРЦ Galleria Минск открылся первый музей мороженого
Открытие первого в Беларуси музея мороженого «Белы Полюс» прошло 4 мая в Минске. В течение трех месяцев в музее, который находится на территории ТРЦ Galleria Minsk, будут представлены более полусотни экспонатов.
На площади, равной четырем теннисным кортам, расположились 23 интерактивных аттракциона.
Здесь можно побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть на самое большое мороженое в стране, оказаться на фабрике, где делают мороженое, и, конечно, пробовать.
Музей мороженого открылся одновременно с запуском нового одноименного сорта мороженого «Белы Полюс».
В музее можно будет не только продегустировать новое мороженое, но и увидеть процесс его создания с помощью одной из инсталляций.
Узнать все о внутренней кухне производства лакомства помогут кураторы и создатели музея.
Музей «Белы Полюс» — это интерактивное пространство. Поэтому трогать аттракционы руками, исследовать, делать селфи и даже забираться верхом на экспонаты можно.
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Открытие первого в Беларуси музея мороженого "Белы Полюс" прошло 4 мая в Минске.
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