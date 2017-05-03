Хануник-Ромбальская продемонстрировала платье, как у Меланьи Трамп

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Меланья Трамп своими нарядами впечатлила белорусскую модель Ирину Хануник-Ромбальскую — выставку "СМИ Беларуси" телеведущая открывала в наряде, копирующем инаугурационное платье первой леди Америки.

"Это платье я купила в магазине российского дизайнера Лизы Муромской. Я понимала, что речь идет о дубликате наряда Меланьи, но Трамп, появившись в нем на игаугурации, меня впечатлила", — рассказала Хануник-Ромбальская Sputnik.



© Фото: из архива Ирины Хануник-Ромбальской Ведущие СТВ на открытии выставки "СМИ в Беларуси"

Собеседница отметила, что сама первая леди в подборе нарядов часто ориентируется на Жаклин Кеннеди. А голубой – любимый цвет самой Хануник-Ромбальской.

"Все девушки на выставке платье оценили, а мужчины не обратили внимания. Видимо, во время инаугурации американского президента они не рассматривали наряд первой леди", — отметила телеведущая.



© AFP/ JIM WATSON Дональд Трамп и первая леди Меланья во время инаугурации президента США