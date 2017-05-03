Память и новые взгляды на историю Победы в странах СНГ

Отношение к истории Великой Отечественной войны и празднику 9 Мая в ряде постсоветских стран постепенно начинает меняться, отметили ряд экспертов – участников видеомоста Беларусь – Азербайджан – Грузия – Молдова – Казахстан – Кыргызстан – Украина, который состоялся в четверг в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Борьба с пропагандистскими мифами в Украине

Хоть украинские власти и декларируют уважительное отношение к ветеранам и Дню Победы, на деле эти предпраздничные заявления носят дежурный характер, заявил в ходе видеомоста киевский публицист Александр Каверин.



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"На деле же будет продолжаться политика охаивания советского прошлого", – сказал Каверин.

В качества аргумента он привел деятельность украинского Института национальной памяти, среди задач которого, по словам Каверина, борьба с пропагандистскими мифами советского времени.

"Конечно, были мифы, и их нужно преодолевать. С этим никто не спорит. Но беда в том, что под видом борьбы с мифами идет извращение нашего прошлого. Нас, к примеру, уверяют, что война была не великой и не отечественной, что не было героического сопротивления с первых дней", –заметил украинский эксперт.

История румын

В учебных заведениях Молдовы школьникам преподают курс истории румын, что приводит, по мнению молдавского эксперта, доктора философских наук Бориса Шаповалова к искаженному восприятию истории советского периода.

"К сожалению, если наши молдавские школьники откроют школьный учебник, то они там не найдут, казалось бы, элементарных фактов об участии молдавского народа в Великой Отечественной войне. Они там не прочитают, что в рядах Красной армии воевало 391 тысяча выходцев из Молдовы. О том, что из них 250 тысяч были награждены орденами и медалями", – напомнил Шаповалов.

Тем не менее, благодаря общественным организациям, накануне 9 Мая в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк".

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Минске, архивное фото" title="День Победы 9 Мая в Минске, архивное фото" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко День Победы: как белорусы отметят 9 Мая

Нельзя растаскивать историю Победы по национальным квартирам

Концепция войны и для белорусского профессионального исторического сообщества, и для белорусского общества в целом остается неизменной: Великая Отечественная война была частью второй мировой войны, и результатом этой войны был разгром нацистской Германии и ее союзников, заявила в ходе видеомоста доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета Галина Болсун.

Она не согласилась, что современная молодежь не интересуется военной историей. Просто это другой интерес, чем у старшего поколения, которое имело возможность соприкоснуться с "горячей исторической памятью", когда была возможность общаться с фронтовиками – очевидцами событий.

"Сегодня перед нами другое поколение. Для них война лишается личностной окраски. Современные молодые люди изучают войну из интернет-ресурсов, художественных фильмов, что, конечно, зачастую формирует неоднозначное отношение к тем событиям. И вот когда у школьника и студента есть базовые знания, ситуация меняется", – заявила Болсун.

Эти базовые знания дает специальный курс "Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны", который был введен во всех учебных заведениях Беларуси с 2005 года.



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В завершении Болсун призвала не растаскивать память о Победе по национальным квартирам.

"Коль уж мы жили в одной стране, мне кажется невозможным растаскивать войну по национальным квартирам, взвешивать, кто внес больший вклад, кто меньший. Это была война Советского Союза против нацистской Германии", – заметила доцент БГУ.

О том, как оцениваются события более чем семидесятилетней давности, также рассказали представители Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.