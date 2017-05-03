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Организаторы "Евровидения пригрозили санкциями России и Украине

04.05.2017 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Организаторы "Евровидения пригрозили санкциями России и Украине

В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса.

Как сказал председатель оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции», - сказал Фрайлинг. Однако еще одним нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года. В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты, пишет УНИАН.

"Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования, к отстранению от участия в конкурсе на срок до трех лет", - сказал Фрайлинг. Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное сообщение будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

 
 
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В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса.

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