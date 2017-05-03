Перечень международных спортивных мероприятий в Беларуси в 2017 году дополнен пятью событиями

Постановлением Совета министров от 3 мая 2017 года № 328 дополнен перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2017 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, с 25 по 30 июня пройдет 19-й открытый чемпионат Беларуси (тест-чемпионат мира) по вертолетному спорту.

VII международный турнир по пляжному футболу «Кубок дружбы — 2017» состоится 28 июня — 3 июля.

Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию на коньках запланирован на 18−24 сентября.

Также перечень дополнен I чемпионатом мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов, который состоится 1−5 июня, и лично-командным чемпионатом Европы по шашкам-100 (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки), который пройдет с 31 июля по 9 августа.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.