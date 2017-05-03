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Футбольная сборная Беларуси осталась на прежних позициях в майском рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Месяц назад белорусская команда также находилась на 78-й позиции, имея 428 баллов.
За прошедшее время подопечные Игоря Криушенко матчей не проводили, а ближайшая встреча национальной сборной пройдет 1 июня — это будет гостевой спарринг со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА).
Затем белорусы проведут два домашних поединка: 9 июня в Борисове отборочный матч чемпионата мира — 2018 с командой Болгарии (55), 12 июня в Минске — товарищеский с Новой Зеландией (112).
Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства находятся на следующих местах:
Франция — 6,
Нидерланды — 32,
Швеция — 34,
Люксембург — 147.
Топ-10 майского рейтинга ФИФА:
1. Бразилия — 1672 очка,
2. Аргентина — 1603,
3. Германия — 1464,
4. Чили — 1411,
5. Колумбия — 1348,
6. Франция — 1294,
7. Бельгия — 1281,
8. Португалия — 1259,
9. Швейцария — 1212,
10. Испания — 1204.
Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции:
60 — Узбекистан,
61 — Россия,
67 — Армения,
87 — Азербайджан,
101 — Литва,
103 — Эстония,
104 — Казахстан,
122 — Грузия,
124 — Латвия,
128 — Кыргызстан,
138 — Таджикистан,
140 — Туркменистан,
159 — Молдова.
Всего в майский рейтинг-лист включены 211 сборных, следующий список ФИФА опубликует 1 июня.
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Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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