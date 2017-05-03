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Футбольная сборная Беларуси осталась на прежних позициях в майском рейтинге ФИФА

04.05.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Месяц назад белорусская команда также находилась на 78-й позиции, имея 428 баллов.

За прошедшее время подопечные Игоря Криушенко матчей не проводили, а ближайшая встреча национальной сборной пройдет 1 июня — это будет гостевой спарринг со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА).

Затем белорусы проведут два домашних поединка: 9 июня в Борисове отборочный матч чемпионата мира — 2018 с командой Болгарии (55), 12 июня в Минске — товарищеский с Новой Зеландией (112).

Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе «А» мирового первенства находятся на следующих местах:

Франция — 6,

Нидерланды — 32,

Швеция — 34,

Люксембург — 147.

Топ-10 майского рейтинга ФИФА:

1. Бразилия — 1672 очка,

2. Аргентина — 1603,

3. Германия — 1464,

4. Чили — 1411,

5. Колумбия — 1348,

6. Франция — 1294,

7. Бельгия — 1281,

8. Португалия — 1259,

9. Швейцария — 1212,

10. Испания — 1204.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции:

60 — Узбекистан,

61 — Россия,

67 — Армения,

87 — Азербайджан,

101 — Литва,

103 — Эстония,

104 — Казахстан,

122 — Грузия,

124 — Латвия,

128 — Кыргызстан,

138 — Таджикистан,

140 — Туркменистан,

159 — Молдова.

Всего в майский рейтинг-лист включены 211 сборных, следующий список ФИФА опубликует 1 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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