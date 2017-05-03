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Картинка дня: экзотический способ спасти сломанный смартфон

04.05.2017 16:02 — Разное | Tut.by  
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У австралийского программиста Элфи Джона сломался смартфон — сенсорный экран перестал распознавать прикосновения. Мужчина нашел нестандартный выход из сложившейся ситуации.


Изображение: Alfie John / twitter.com

С помощью кабеля он подключил к устройству Bluetooth-передатчик и синхронизировал его с беспроводной мышью. Такая многоступенчатая конструкция позволила ему управлять поломанным смартфоном. На экране при этом появился курсор.

Этот способ нельзя назвать новым. Современные Android-смартфоны позволяют подключить с помощью кабеля OTG и мышь, и клавиатуру. Кое-кто рассказал, что смог так применить даже контроллер игровой приставки PS4.

Фотография Джона стала популярной в Twitter, набрав более двух тысяч ретвитов, и привлекла внимание пользователей Reddit. Интернет-пользователи принялись проверять этот способ, и у некоторых получилось соединить еще больше переходников.

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С помощью кабеля он подключил к устройству Bluetooth-передатчик и синхронизировал его с беспроводной мышью.

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