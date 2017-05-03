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Картинка дня: экзотический способ спасти сломанный смартфон
У австралийского программиста Элфи Джона сломался смартфон — сенсорный экран перестал распознавать прикосновения. Мужчина нашел нестандартный выход из сложившейся ситуации.
С помощью кабеля он подключил к устройству Bluetooth-передатчик и синхронизировал его с беспроводной мышью. Такая многоступенчатая конструкция позволила ему управлять поломанным смартфоном. На экране при этом появился курсор.
Этот способ нельзя назвать новым. Современные Android-смартфоны позволяют подключить с помощью кабеля OTG и мышь, и клавиатуру. Кое-кто
Фотография Джона
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С помощью кабеля он подключил к устройству Bluetooth-передатчик и синхронизировал его с беспроводной мышью.
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