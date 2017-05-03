Кадры зажигательных танцев помощника президента США Иванки Трамп со средним сыном Джозефом опубликованы на ее страницах в соцсетях. Действие, судя по всему, происходит на кухне. За шуточной вечеринкой наблюдает младший сын — годовалый Теодор.

"Маленькие радости важны, особенно, когда работаешь мамой. Отрываемся после работы на танцевальной вечеринке с моими мальчиками. Working Mother Magazin обозначил десять моментов, которые я должна сказать в своей книге о материнстве", — написала Иванка в подписи под видео.



© Фото: из архива Ирины Хануник-Ромбальской Хануник-Ромбальская продемонстрировала платье, как у Меланьи Трамп

2 мая в продажу в США вышла книга Трамп "Женщина, которая работает: пересматривая правила успеха".

В семье Иванки Трамп и Джареда Кушнера растут трое детей: помимо двух младших мальчиков, есть еще шестилетняя Арабелла.

Старшая дочь американского президента работала моделью, однако затем закончила с отличием факультет экономики в Wharton Business School, и до последнего времени работала исполнительным вице-президентом по развитию и поглощениям Trump Organization.

С марта 2017 года дочь президента США Дональда Трампа Иванка работает помощником отца, но, по ее словам не получает зарплату.