В Беларуси растет количество выдаваемых патентов





Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин заявил, что количество выдаваемых в Беларуси патентов увеличилось в 2016 году на 24%.

По словам Александра Шумилина, интеллектуальное производство выступает решающим фактором экономического развития страны, а интеллектуальная собственность – его ключевой формой.

«Увеличение значимости интеллектуальной собственности проявляется в повышении рыночной стоимости ее объектов. Так, например, общая стоимость лицензий в мире на использование объектов промышленной собственности и технологий достигла более 50 млрд долларов в год», - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что количество поступивших заявок на выдачу патентов на промышленные образцы Беларуси в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилось на 124%, а от иностранных заявителей – на 170%. При этом общее количество договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности увеличилось практически на 120% (751 договор). В 2016 году в республиканский бюджет от поступления патентных пошлин перечислено 14 777 730,53 рублей.