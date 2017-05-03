Участок с двухэтажками на Гастелло продали с аукциона: дома снесут, построят многоэтажки

На аукцион, который сегодня прошел в Минском городском центре недвижимости, выставлялось пять участков . Но покупатели нашлись лишь на один, в престижной части Минска возле проспекта Победителей — на улице Гастелло. Покупателю — ООО «СИ-трейдинг» — территория досталась за 596 тысяч рублей.

С аукциона пытались продать землю на пересечении Уманской и Дзержинского, в переулке Разинском, два участка на пересечении с МКАД и на улице Гастелло. Отдавали их под строительство многоквартирного жилья, административного здания, общепит и гостиницу. На первые четыре участка не пришло ни одной заявки. За землю на улице Гастелло боролись два покупателя. Начальная стоимость участка составила 399 тысяч рублей.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Покупателю также надо будет заплатить убытки, причиняемые изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости. Ориентировочная сумма которых составит 3 745 965 рублей. Условия прошедшего сегодня аукциона остались прежними: чтобы построить многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой, покупателю надо будет снести три жилых дома.

Напомним, участок на Гастелло площадью 0,78 гектара однажды уже продали с аукциона. В 2014 году участок за 2,1 миллиона долларов (по действующему на тот момент курсу) купило ООО «Гордислав». Оно получило право проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой по улице Гастелло. По условиям аукциона застройщик должен был снести дома № 8, 10 по ул. Гастелло и № 7а по ул. Тарханова. Но сроки, в которые надо было закончить проектирование и подготовку территории под снос, застройщик нарушил. Поэтому участок у него забрали.

Жители домов рассказывали, что условия компенсации застройщик обсудить с ними успел лишь раз.

На аукцион пришел один из жителей домов по Гастелло. Он выступил перед комиссией и спросил, законна ли застройка этой территории (напомним, жители уверены — строить тут многоэтажки нельзя). Комиссия объяснила: все в рамках реализации Генплана.

Новый покупатель участка — ООО «СИ-Трейдинг» на строительном рынке не новичок, строит уже 10 лет, строил дома в пригороде. Один из самых известных его проектов — ЖК Уручский в Копище.