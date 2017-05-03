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Участок с двухэтажками на Гастелло продали с аукциона: дома снесут, построят многоэтажки
На аукцион, который сегодня прошел в Минском городском центре недвижимости, выставлялось
С аукциона пытались продать землю на пересечении Уманской и Дзержинского, в переулке Разинском, два участка на пересечении с МКАД и на улице Гастелло. Отдавали их под строительство многоквартирного жилья, административного здания, общепит и гостиницу. На первые четыре участка не пришло ни одной заявки. За землю на улице Гастелло боролись два покупателя. Начальная стоимость участка составила 399 тысяч рублей.
Покупателю также надо будет заплатить убытки, причиняемые изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости. Ориентировочная сумма которых составит 3 745 965 рублей. Условия прошедшего сегодня аукциона остались прежними: чтобы построить многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой, покупателю надо будет снести три жилых дома.
Напомним, участок
На аукцион пришел один из жителей домов по Гастелло. Он выступил перед комиссией и спросил, законна ли застройка этой территории (напомним, жители уверены — строить тут многоэтажки нельзя). Комиссия объяснила: все в рамках реализации Генплана.
Новый покупатель участка — ООО «СИ-Трейдинг» на строительном рынке не новичок, строит уже 10 лет, строил дома в пригороде. Один из самых известных его проектов — ЖК Уручский в Копище.
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По условиям торгов покупатель должен будет жилье с подземным паркингом.
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