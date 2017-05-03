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Легенда итальянского футбола, выступающий за один и тот же клуб 24 года, решил завершить карьеру
Нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом
— Тотти договорился с руководством, что прекратит выступления на профессиональном уровне. Новый сезон он начнет на посту директора команды, — рассказал Мончи.
В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отличился три раза.
Тотти — воспитанник «Ромы». В основном составе римлян он дебютировал в марте 1993 года. За это время он сыграл за клуб 770 матчей, в которых забил 306 мячей. Вместе с командой становился чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золотые медали чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил 9 мячей.
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В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отличился три раза.
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