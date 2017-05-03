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Шварценеггер случайно встрял на фото туристов в Париже
Экс-губернатор штата Калифорния и звезда фильмов о терминаторе Арнольд Шварценеггер, катаясь на велосипеде в Париже, попал на фотографии прогуливавшихся у Эйфелевой башни туристов из Таиланда, сообщает
Один из туристов написал, что собирался широко улыбаться, когда кто-то въехал на велосипеде прямо в кадр. Поначалу никто не узнал артиста — он был в куртке и темных солнцезащитных очках. «Я тогда еще подумал, ого, как дерзко!», — вспомнил путешественник.
Туристы поняли, что перед ними звезда, только когда Шварценеггер отъехал, а их гид закричал «Арнольд!». Сам актер после
Шварценеггер катался по Парижу в окружении телохранителей, но это не помешало ему фотографироваться с гостями города.
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Ни один турист на итоговое фото не влез.
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