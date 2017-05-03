Шварценеггер случайно встрял на фото туристов в Париже

Экс-губернатор штата Калифорния и звезда фильмов о терминаторе Арнольд Шварценеггер, катаясь на велосипеде в Париже, попал на фотографии прогуливавшихся у Эйфелевой башни туристов из Таиланда, сообщает BBC .



Фото: schwarzenegger / instagram.com

Один из туристов написал, что собирался широко улыбаться, когда кто-то въехал на велосипеде прямо в кадр. Поначалу никто не узнал артиста — он был в куртке и темных солнцезащитных очках. «Я тогда еще подумал, ого, как дерзко!», — вспомнил путешественник.

Туристы поняли, что перед ними звезда, только когда Шварценеггер отъехал, а их гид закричал «Арнольд!». Сам актер после опубликовал «фотобомбу» в своем Instagram. «Спасибо туристам у Эйфелевой башни, которые позволили мне испортить им фото!» — написал он.



Ни один турист на итоговое фото не попал. Фото: schwarzenegger / instagram.com

Шварценеггер катался по Парижу в окружении телохранителей, но это не помешало ему фотографироваться с гостями города.