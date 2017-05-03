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Колумбийка съела девять тысяч долларов, чтобы не делить их с бывшим парнем

04.05.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
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Жительница Колумбии съела девять тысяч долларов в купюрах по 100 долларов, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер.


Фото: Reuters

По данным прокуратуры, 28-летняя женщина рассталась со своим молодым человеком и собиралась уехать жить в Панаму. Сбережения, которые были нажиты за время их совместной жизни, она решила просто съесть, чтобы не отдавать половину экс-бойфренду.

В итоге женщина оказалась в больнице, где врачи извлекли купюры. Пациентка пожаловалась, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились". Власти не имеют к ней претензий, так как деньги были получены законным путем — от продажи ряда активов бывшей пары.

 
 
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28-летняя женщина рассталась со своим молодым человеком и собиралась уехать жить в Панаму. Сбережения, которые были нажиты за время их совместной жизни, она решила...

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