Весна и птицы - давно прилетели и ждут тепла

Лебеди, аисты, журавли, гуси и утки давно вернулись из теплых стран в Беларусь, но никак не дождутся тепла. Весна выдалась ранняя, но потепление обещают только к середине мая.

Синоптики обещают на День Победы мокрый снег

Рябов о погоде на неделе: будет тепло, потом опять похолодание