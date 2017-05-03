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Весна и птицы - давно прилетели и ждут тепла
04.05.2017 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Лебеди, аисты, журавли, гуси и утки давно вернулись из теплых стран в Беларусь, но никак не дождутся тепла. Весна выдалась ранняя, но потепление обещают только к середине мая.
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Водоплавающие, перелетные, зимующие - самые разные птицы Беларуси в весенней фотоленте Sputnik.
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