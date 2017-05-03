В Финском заливе найдены две подводные лодки

В районе острова Большой Тютерс в Финском заливе были обнаружены две подводные лодки класса «Щука». ТАСС сообщает , что они погибли в боях на Балтике во время Второй мировой войны.



Подводная лодка тип Щ-«Щука». Фото: waralbum.ru

Одна из затонувших подлодок — Щ-406, которой командовал капитан второго ранга Евгений Осипов — потопила пять немецких кораблей и даже захватила пленных. Весь экипаж субмарины был награжден орденами и медалями, а ее командир получил звание Героя Советского Союза.

Обе дизель-электрические подлодки относятся к классу Щ — «Щука». На боевом счету подлодок типа «Щ» 35% потопленного и поврежденного тоннажа противника. Основным вооружением этих подлодок были 533-мм торпеды.

Щ-406 лежала на глубине 60 метров, а ее «одноклассница» Щ-320 — на глубине 46 метров. Обе подлодки затонули при форсировании немецкого минного заграждения «Зееигель» («Морской еж»), в 1942 и в 1943 годах.

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