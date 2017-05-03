В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Азербайджане упрощена продажа SIM-карт иностранным гражданам По словам собеседника агентства, упрощенный метод позволяет приобретать мобильные номера без необходимости оформления в течение одного месяца.

Операторы мобильной связи Азербайджана упростили продажи SIM-карт иностранным гражданам в связи с предстоящими IV Играми исламской солидарности Баку-2017, сказал4 мая источник на телекоммуникационном рынке страны.По словам собеседника агентства, упрощенный метод позволяет приобретать мобильные номера без необходимости оформления в течение одного месяца."Нововведение действует до первого июня, после чего владельцам SIM-карт необходимо будет заключить контракт с поставщиком услуг мобильной связи", - сказал источник.Иностранцы могут оформить SIM-карты на свое имя, предъявив один из четырех документов, удостоверяющих их личность: миграционная карта, удостоверение личности, общегражданский паспорт или документ о временной регистрации. Личность иностранных граждан, оформивших SIM-карту местного мобильного оператора, идентифицируется онлайн.IV Игры исламской солидарности пройдут с 12 по 22 мая 2017 года.-0-