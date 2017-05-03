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В Азербайджане упрощена продажа SIM-карт иностранным гражданам
Операторы мобильной связи Азербайджана упростили продажи SIM-карт иностранным гражданам в связи с предстоящими IV Играми исламской солидарности Баку-2017, сказал
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По словам собеседника агентства, упрощенный метод позволяет приобретать мобильные номера без необходимости оформления в течение одного месяца.
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