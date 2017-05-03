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Минспорта винит французов в предвзятом отношении к сборной Беларуси по хоккею

04.05.2017 17:25 — Разное | БДГ  
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Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что обыск белорусской хоккейной сборной на вокзале в Париже - «заказ со стороны неведомых лиц».

При этом министр полагает, что списать инцидент на повышенные меры безопасности нельзя, дескать, очевидно, что полицейские действовали целенаправленно.

«Более того, когда члены официальной делегации попытались выяснить, чем вызван обыск, и на каком основании он производится, полицейские пригрозили заковать наших людей в наручники. Получается, что белорусские хоккеисты представляют некую угрозу миру и спокойствию французской столицы. Это просто абсурдно», — заявил Александр Шамко в комментарии пресс-службе Минспорта, добавив также, что данный инцидент напоминает обыски белоруской сборной по гребле на каноэ. Тогда Беларусь обвинил в употреблении допинга и сняли с соревнований. Позднее все обвинения со сборной сняли. 

Министр полагает, что во Франции «не могут смириться с обидой на то, что суд оказался на нашей стороне, и продолжают искать малейшие поводы, чтобы хоть как-то насолить белорусам. Хотя бы в форме вот такого странного и наглого обыска».

Как сообщалось ранее, на Олимпиаду в Рио была не допущена мужская сборная Беларуси по гребле. Спортсмены были дисквалифицированы на год. Основанием стали результаты обыска, проведенного 12 апреля 2016 года французской полицией в расположении команды, приехавшей в город Тампль-сюр-Ло на учебно-тренировочный сбор.

Однако в январе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

 
 
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Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что обыск белорусской хоккейной сборной на вокзале в Париже - «заказ со стороны неведомых лиц».

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