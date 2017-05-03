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Знамя, побывавшее в Рейхстаге, показали в Минске

04.05.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всего перед штурмом Рейхстага в апреле 1945 года было изготовлено девять штурмовых флагов, которые были переданы воинским частям, готовившимся к штурму главного здания третьего Рейха.

Флаг, который представлен в музее, был вручен 50-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее бойцы, штурмовавшие Рейхстаг, водрузили знамя не над куполом здания, а над одним из подъездов.

Знамя долгое время знамя находилось в запасниках музея, а затем вошло в экспозицию Государственного музея военной истории Беларуси. Сейчас стяг помещен в капсулу и установлен на подиум. На фоне продемонстрированы кадры кинохроники взятия Рейхстага и фото парада Победы 1945 года в Москве. У подножия находятся несколько немецких штандартов.

Экспозиция в скором времени отправится в Москву, где будет представлена как в белорусском павильоне на ВДНХ, так и в МГУ на Воробьевых горах.

 
 
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Экспозиция, посвященная знамени, которое было водружено в Рейхстаге в 1945 году, открылась в Музее военной истории в Минске.

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