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Знамя, побывавшее в Рейхстаге, показали в Минске
04.05.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Всего перед штурмом Рейхстага в апреле 1945 года было изготовлено девять штурмовых флагов, которые были переданы воинским частям, готовившимся к штурму главного здания третьего Рейха.
Флаг, который представлен в музее, был вручен 50-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее бойцы, штурмовавшие Рейхстаг, водрузили знамя не над куполом здания, а над одним из подъездов.
Знамя долгое время знамя находилось в запасниках музея, а затем вошло в экспозицию Государственного музея военной истории Беларуси. Сейчас стяг помещен в капсулу и установлен на подиум. На фоне продемонстрированы кадры кинохроники взятия Рейхстага и фото парада Победы 1945 года в Москве. У подножия находятся несколько немецких штандартов.
Экспозиция в скором времени отправится в Москву, где будет представлена как в белорусском павильоне на ВДНХ, так и в МГУ на Воробьевых горах.
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Экспозиция, посвященная знамени, которое было водружено в Рейхстаге в 1945 году, открылась в Музее военной истории в Минске.
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