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В Молодечно двое учащихся колледжа пытались выбросить сокурсника из окна
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно двое учащихся колледжа пытались выбросить сокурсника из окна. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Происшествие случилось в одном из колледжей Молодечно. В перерыве между занятиями двое 17-летних парней жестоко издевались над 16-летним сокурсником. "Началось все с оскорблений и приставаний, однако подростковая шалость закончилась происшествием. Обидчики схватили юношу и потащили его к окну. Удерживая жертву головой вниз с внешней стороны подоконника, злоумышленники угрожали сбросить его со второго этажа. Крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые остановили издевательство", - рассказали в УВД.Об инциденте сообщили в милицию. После проверки сведений в отношении учащихся возбудили уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет."Оба подозреваемых состоят на учете в ИДН и неоднократно привлекались к административной ответственности. Наиболее распространенные правонарушения в их биографии - мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте, - рассказал старший участковый инспектор ИДН Молодечненского РОВД Александр Пушкаревич. - На этот раз свои действия подростки объяснили желанием пошутить".Кроме того, один из фигурантов дела является обвиняемым по факту кражи велосипеда, которую он совершил около месяца назад. На время следствия парню избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако теперь ее могут заменить арестом.-0-
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Происшествие случилось в одном из колледжей Молодечно. В перерыве между занятиями двое 17-летних парней жестоко издевались над 16-летним сокурсником.
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