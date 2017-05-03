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Обжалован приговор по делу о нападении гимназиста на учительницу
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обжалован приговор Минского городского суда по делу о нападении гимназиста на учительницу, сообщили БЕЛТА в Мингорсуде. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена.Минский городской суд 7 апреля приговорил несовершеннолетнего учащегося гимназии №74 Минска к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за покушение на убийство учительницы. Молодой человек 2001 года рождения признан виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. После оглашения приговора пострадавшая учитель сообщила, что не держит зла на парня. "На протяжении всего времени, с 23 марта, я говорила, что не держу зла на этого ребенка, что я его простила, - сказала педагог. - Хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили, что мы просим суд о милосердии и снисхождении к этому ребенку".Гимназист напал на учительницу русского языка и литературы 23 мая 2016 года в учебном заведении. Как следует из материалов уголовного дела, мотивом совершения преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний. Результаты экспертных исследований показали, что потерпевшей нанесено не менее 15 ударов ножом и не менее 2 ударов твердым тупым предметом. В момент совершения преступления ученик мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.-0-
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Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена.
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