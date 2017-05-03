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В ДТП в Минске пострадал ребенок
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Минске пострадал ребенок, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района столицы Алена Волчек. ДТП произошло сегодня в 15.30 на ул. Матусевича. "Водитель МАЗ двигался по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Данилы Сердича. Со слов водителя, он поворачивал направо на улицу Матусевича на дополнительную секцию светофора при основном красном сигнале. Когда проехал пешеходный переход, почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Эти обстоятельства проверяются", - рассказала Алена Волчек. По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.-0-
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По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.
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