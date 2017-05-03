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Sputnik опубликует сводки Совинформбюро о последних днях войны

04.05.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Архивные сводки новостей Совинформбюро начнет публиковать Sputnik Беларусь накануне 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Sputnik опубликует сводки Совинформбюро о последних днях войны
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах, противостоявших фашизму. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.

Каждый день войны Совинформбюро сообщало последние новости о происходящем на фронте – от нападения Германии на СССР 22 июня 1941-го и до 15 мая 1945-го, когда завершился прием немецких пленных на всех фронтах.

Sputnik будет публиковать аудиозаписи сводок Совинформбюро о последних днях Великой Отечественной войны начиная с пятницы 5 мая. Благодаря архивным сводкам вы сможете услышать легендарный голос Левитана и больше узнать о том, как приближалась Победа.

Совинформбюро – предтеча крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Аудиозаписи сводок Совинформбюро, в которых звучит голос легендарного Юрия Левитана, расскажут о событиях мая 1945-го.

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