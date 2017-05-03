Почти 500 человек из 11 стран мира приехали на международный слет караванеров, который прошел в выходные в аэропорту «Минск-1». Они жарят тут картошку, общаются и нахваливают белорусские конфеты. AUTO.TUT.BY наведался к туристам, а те показали свой быт, рассказали о том, сколько стоит дом на колесах и почему это практично, но иногда не всегда дешево.

Путешествие в таком доме может быть как дешевле, так и дороже обычного тура

На слете караванеров мы встретились с брестчанином Виктором Орабеем, председателем объединения «Белорусские караванеры». Белорусов среди участников хватало, но все же их было не так много, как, например, эстонцев или поляков.

— Еще лет тридцать назад я с интересом и даже завистью смотрел на дома-дачи, которые появились в Беларуси. Мы с семьей часто выезжали за город с палаткой, а оборудованные прицепы на колесах давали возможность делать это почти с домашним комфортом, — рассказывает Виктор, проводя небольшую экскурсию по своему дому на колесах. Небольшую в прямом смысле слова — дом очень компактный.





Идею купить такой дом Виктор вынашивал долго. В итоге в 2011 году купил бэушный прицеп-дачу Hobby. Семья покаталась на прицепе год, а после решили поменять его на автодом.





— Мы посчитали, что удобнее, если кабина объединена с жилой зоной, — пояснил автомобилист. — Хотя среди коллег-туристов возникают вечные споры о том, что лучше. Но в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Например, прицеп-дачу можно отстегнуть и оставить на стоянке, а в город отправиться на легковом авто. А в автодоме ездить в городе сложно из-за больших габаритов. Но зато мы без остановки в пути можем перейти в жилую зону. Это удобно, когда есть маленькие дети.

Если прицеп-дачу Виктор покупал в Беларуси, то автодом решил пригнать из Европы. Нужный вариант нашелся во Франции — почти новый фургон на базе Fiat, с пробегом всего 15 тысяч км. В растаможкой он обошелся брестчанину в 40 тысяч евро.

— Не думаю, что это дорого. Например, цены на новые автодома в Европе начинаются от 35 тысяч евро, добавьте к этому растаможку. К тому же в Беларуси автодома практически и не продают. В основном это прицепы-дачи.





Виктор уверен, что водить такую машину получится у каждого, было бы желание.

— До этого я ездил только на легковушках. Чтобы управлять автодомом, не надо открывать какую-то дополнительную категорию — категории В достаточно. Но без определенных навыков не обойтись. Габариты такого авто больше: длина — 7,5 м (это на полметра больше, чем два Daewoo Matiz, составленных вместе. — Прим. AUTO.TUT.BY), высота — 3,15 м.

Хранит свой автодом Виктор на территории у своего частного дома. Другие кемперы ставят автодома на платных парковках.

— К сожалению, белорусские кемпинги не предоставляют услугу по хранению автодомов и прицепов-дач. А вот в Европе такая услуга оказывается. В европейском кемпинге и снег счистят с автодома, и прогреют его, если на это будет желание владельца.





Новым приобретением Виктор с семьей: женой и дочкой — остались довольны — в нем есть все, что нужно для путешествия с комфортом. В доме уместились даже крохотная кухонька и небольшой санузел.

— Трехкомфорочная газовая плита, духовка, холодильник, кухонные шкафчики, горячая и холодная вода, душ, туалет, — перечисляет бытовые блага хозяин автодома. — Четыре полноценных спальных места, шкаф для одежды, раздвижной стол и даже телевизор. Это тот же дом, только очень компактный.





Конечно, за автодомом надо ухаживать: следить за зарядом аккумулятора, вовремя очищать туалет и пополнять запасы воды — в автодоме есть столитровый бак.

— Ста литров воды хватает нам на несколько дней. Конечно, все зависит от того, сколько ее тратить. В душе у нас льется тоненькая струйка, поэтому расход получается небольшой. Немного воды идет в туалет, остальное — на приготовление еды. В пути пополнить запасы воды можно на заправках (если речь идет о Беларуси), а в Европе — в кемпинге.

В автодоме установлен биотуалет. Никакого запаха от него нет. Главное — вовремя его очищать.

— Есть специальные санитарные средства для таких туалетов, они растворяют отходы и устраняют запах. Мы используем быстрорастворимые гранулы, по виду напоминающие те, что бросают хозяйки в бак стиральной машины. Одной гранулы нам хватает на два дня, а целой банки — на год использования.





Отправляясь в дальнюю дорогу, Виктор не беспокоится о возможных поломках, которые могут произойти в пути.

— Ломаться в дороге нам не приходилось — машина «свежая». К тому же перед отъездом я проверяю, как она работает, все ли в порядке внутри. Но если вдруг что-то забарахлит по двигателю или ходовой части, поломку устранят на любом СТО. А если что-то сломается внутри фургона, надо ехать на специальный сервис для караванов. В Европе они есть, а вот в Беларуси — маленькие частные фирмы, которые имеют опыт работы с караванами.

За шесть лет Виктор с семьей объездил практически все европейские страны. Были и короткие поездки на выходные, и длительный отдых в несколько недель. Брестчане могут отправиться в путешествие в любую пору года — было бы желание.

— Путешествие в автодоме может быть как дешевле, так и дороже отдыха по путевке — все зависит от места, куда мы направляемся, от сезона — ведь даже стоимость пребывания на одном и том же кемпинге весной и летом может быть разной. Но самый большой плюс наших поездок — мы свободны в передвижениях, не привязаны к расписаниям транспорта, гостиничным номерам, экскурсоводам.





За все время путешествий Виктор сделал для себя вывод: он никогда не променяет свой автодом на тур из агентства.

— Если кто-то только задумывается о таких путешествиях и сомневается, сможет ли он управлять автодомом, надо попробовать, — рекомендует караванер. — Но не надо сразу бежать и покупать такой транспорт. Возьмите пару раз прицеп-дачу напрокат, съездите на выходные по короткому маршруту. Вы сразу поймете, ваше ли это хобби. Ну, а если понравится, до встречи в путешествиях!

По наблюдениям Виктора, с каждым годом белорусских караванеров становится все больше, даже с учетом того, что инфраструктура для этого увлечения в Беларуси слабо развита, а специализированные сервисы по обслуживанию караванов почти отсутствуют.

— Да направление развивается. Но хочется чтобы это движение в Беларуси развивалось интенсивнее, появлялись настоящие кемпинги как в Европе, тогда к нам поедут туристы из других стран. Но для этого нужна большая, чем сегодня, поддержка властей, Минспорта. Да, на бумагах есть в Беларуси кемпинги, все хорошо. Но в реальности — их и найти бывает сложно даже по карте! Приведу самый простой пример: на трассах у нас нет даже дорожных знаков, которые сориентируют, что где-то рядом есть кемпинг! Но даже если вы его нашли, посещение белорусского кемпинга тоже оставит массу впечатлений и вызовет много вопросов. Ведь на деле это просто площадка, без инфраструктуры — в лучшем случае здесь будет розетка, до которой еще надо будет добраться. К сожалению, нам далеко до цивилизованных европейских площадок.

«Впечатления от вашей страны самые разные! Надо ехать еще раз»

Мы решили познакомиться с караванерами из других стран — все-таки почти 500 участников в этом году — цифра внушительная. В прошлом году было в два раза меньше.





— Туалеты есть, вода есть, зарядить аккумулятор можно. Милиция нас охраняет и даже досматривает посетителей на входе — не страшно, что пронесут что-то запрещенное. Жить можно, — оптимистично говорит при знакомстве литовец Альгирдас.





Около 60 туристов приехали к нам только из Финляндии. Путешествия на колесах в этой стране очень распространены, об этом говорит даже число участников клуба — их счет идет на сотни тысяч. Например, Аннели путешествует на колесах более 40 лет. Женщина несколько раз объехала Европу, была в России и Казахстане. А вот в Беларуси она впервые.





— Хороших туалетов нет, электричество и вода далеко, — с сожалением покачала головой Аннели, оценивая инфраструктуру слета караванеров в Минске. О повторном визите в Беларусь туристка предпочла не говорить.

Гости из Варшавы — супруги Гражина и Станислав — путешествуют на колесах 13 лет. Последние три года ездят в автодоме с условиями люкс, покупали его новым за 100 тысяч евро.

— Мы в Беларуси второй раз. В прошлом году были в Бресте. Воду тогда набрали на заправке, а электроэнергия нам не нужна — система работает на солярке.



​Гражина рассказала, что в Минске ей понравилось. Она даже успела заглянуть в некоторые столичные магазины.

— Может, у вас и выше цены, чем в Польше, но мы можем себе все позволить. Меня удивило, но в больших магазинах у вас очень хороший выбор продуктов, даже лучше, чем в польских. С собой мы много белорусских конфет купили — очень вкусные.





Несмотря на то, что слет проходил в «чистом взлетном поле», караванеры были рады встрече и новым знакомствам. Люди собирались в группы, вместе готовили, садились за одни столы, ходили друг к другу в гости и обменивались сувенирами.

























— Очень люблю путешествовать на колесах. Первый автодом я купил в 2002 году, а этот — уже третий, — рассказал эстонец Сильвар, который приехал в Минск с женой, внуком и маленькой рыжей собакой. — В автобусе все удобства, как дома. Стоил он дорого — 87 тысяч евро. Но в Эстонии на покупку таких автодомов дают кредиты — цены на них практически не падают, поэтому это расценивают как инвестиции.























В Беларуси эстонец уже один раз бывал. Каких-то неудобств на слете в Минске он не ощутил, говорит, все, что надо, у него есть в автобусе.

— Но эта поездка очень короткая, поэтому я обязательно открою визу и вернусь к вам еще на пару недель — проеду по деревням, пообщаюсь с людьми, полюбуюсь природой. У вас прекрасная страна, я ее полюбил.