Двойное убийство в Слониме произошло из-за длительного конфликта

Электронная сигарета не была причиной двойного убийства, которое совершил подросток в Слониме. В СК сообщили, что конфликт в семье был длительный.

Как рассказала в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, 16-летний подросток, убивший дедушку и бабушку в Слониме, совершил преступление не из-за электронной сигареты.

Сообщается, что молодой человек находился в длительном конфликте с родней и электронная сигарета не была причиной убийства. Кроме того, прокурор удовлетворил сегодня ходатайство следователей о применении в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации официального представителя Следственного комитета, подросток на месте преступления показал, где именно убил дедушку и бабушку. Следователи продолжают проверку, опрашивают учителей и друзей подозреваемого.