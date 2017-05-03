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Двойное убийство в Слониме произошло из-за длительного конфликта

04.05.2017 18:01 — Разное | БДГ  
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Электронная сигарета не была причиной двойного убийства, которое совершил подросток в Слониме. В СК сообщили, что конфликт в семье был длительный.

Как рассказала в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, 16-летний подросток, убивший дедушку и бабушку в Слониме, совершил преступление не из-за электронной сигареты.

Сообщается, что молодой человек находился в длительном конфликте с родней и электронная сигарета не была причиной убийства. Кроме того, прокурор удовлетворил сегодня ходатайство следователей о применении в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации официального представителя Следственного комитета, подросток на месте преступления показал, где именно убил дедушку и бабушку. Следователи продолжают проверку, опрашивают учителей и друзей подозреваемого. 

Напомним, что двойное убийство произошло в Слониме 30 апреля. Расследованием гибели местного скульптура и его супруги занимается Следственный комитет.

 
 
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Электронная сигарета не была причиной двойного убийства, которое совершил подросток в Слониме. В СК сообщили, что конфликт в семье был длительный.

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